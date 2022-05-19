Şanlıurfa'da kaza anları kamerada

Şanlıurfa'da meydana gelen üç ayrı trafik kazası, şehir polis kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre ilk kaza, Karaköprü ilçesinde meydana geldi. Diyarbakır yönüne seyreden otomobil, kent merkezine seyreden otomobil ile çarpıştı. Kazada iki sürücü hafif yaralandı.

İkinci kaza ise Haliliye ilçesinde meydana geldi. Kamyonet ile motosikletin kavşakta çarpışması sonucu iki kişi hafif yaralandı. Kazada kamyonet altında kalan motosiklet ise kullanılamaz hale geldi.

Üçüncü kaza da Haliliye ilçesindeki Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması sonucu iki kişi hafif yaralandı.

Meydana gelen üç ayrı trafik kazası, şehir polis kameralarına yansıdı. - ŞANLIURFA