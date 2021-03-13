- Şanlıurfa'da kaza anları mobese kameralarına yansıdı - Son Dakika

- Şanlıurfa'da kaza anları mobese kameralarına yansıdı
13.03.2021 12:57
- Şanlıurfa'da kaza anları mobese kameralarına yansıdı Şanlıurfa'da meydana gelen iki ayrı trafik kazası mobese kameralarına yansıdı.
- Şanlıurfa'da kaza anları mobese kameralarına yansıdı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da meydana gelen iki ayrı trafik kazası mobese kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre ilk kaza, Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesinde meydana geldi. Geri geri gelen çöp toplama aracı ile bir otomobil çarpıştı. Kazada çöp toplama aracı ile otomobilde maddi hasar oluştu. İkinci kaza ise, Haliliye Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Motosikleti ile seyir halindeki sürücü kayganlaşan zeminde kaldırıma çarparak devrildi. Yaralanan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kaza anları mobese kameralarına yansıdı.
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