4 çocuğu ve eşini kaybetti! Sulama kanalına düşen arabayı kullanan baba kazanın sebebini anlattı: Köpek önüme çıktı - Son Dakika
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4 çocuğu ve eşini kaybetti! Sulama kanalına düşen arabayı kullanan baba kazanın sebebini anlattı: Köpek önüme çıktı

07.05.2023 14:35

Şanlıurfa'da akraba ziyareti dönüşünde stabil yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, sulama kanalına düştü. Otomobilde eşi ile 4 çocuğunu kaybeden, 1 çocuğu da kaybolan ve kazada ayağı kırılan Hasan Çetin, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Çetin, "Stabilize yolda ilerlerken aniden önüme köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca yolun da etkisiyle direksiyon kontrolünü kaybettim ve otomobil sulama kanalına düştü." dedi.

Şanlıurfa'da, akraba ziyareti dönüşünde stabilize yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına düşen ve suya gömülen otomobildeki anne ve 4 çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.

SORUŞTURMA SÜRDÜRÜLÜYOR

Gözyaşlarının sel olduğu kazada yaşamını yitiren 5 kişinin cansız bedeni, olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerince Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.

"KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTIM"

Otomobilde eşi ile 4 çocuğunu kaybeden, 1 çocuğu da kaybolan ve kazada ayağı kırılan Hasan Çetin, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Poliste ifadesi alınan Çetin, akraba ziyaretinde döndüğünü ve yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığını belirterek, "Stabilize yolda ilerlerken aniden önüme köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca yolun da etkisiyle direksiyon kontrolünü kaybettim ve otomobil sulama kanalına düştü. Kendi imkanımla çıkarak yardım istedim" dedi.

SERBEST BIRAKILDI

Eşi ve çocuklarımın acı haberini alınca büyük üzüntü yaşadığını anlatan Çetin, ifadesinin ardından savcılıkça serbest bırakıldı. Öte yandan kaybolan Aysun Çetin'i (9) arama çalışmaları sürüyor. Daha önce suda kaybolduğu belirtilen 1 yaşındaki Müslüm Çetin'in ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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Hasan Çetin, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4 çocuğu ve eşini kaybetti! Sulama kanalına düşen arabayı kullanan baba kazanın sebebini anlattı: Köpek önüme çıktı - Son Dakika


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