Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da kaza yapan uzman çavuş hayatını kaybetti
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Şanlıurfa'da kaza yapan uzman çavuş hayatını kaybetti

1 saat önce

Şanlıurfa'da bir uzman çavuş, otomobiliyle yaptığı kazada yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'da kaza yapan uzman çavuş hayatını kaybetti, System.String[]

Şanlıurfa'da bir uzman çavuş, otomobiliyle yaptığı kazada yaşamını yitirdi.

Uzman çavuş Ozan Can Erdem (25) yönetimindeki 21 GK 103 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolunun 30. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, Erdem'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Erdem'in cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Ozan Can Erdem'in, Şanlıurfaki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında görev yaptığı öğrenildi.

Can Erdem, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:42 Kaynak: AA
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