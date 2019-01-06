Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Kazalar Şehir Polis Kamerasında

Şanlıurfa'da Kazalar Şehir Polis Kamerasında

1 saat önce

Şanlıurfa'da meydana gelen kazalar şehir polis kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Şanlıurfa'da Kazalar Şehir Polis Kamerasında, System.String[]
Şanlıurfa'da meydana gelen kazalar şehir polis kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazaları şehir polis kameralarına yansıdı. İlk kaza, Şanlıurfa - Akçakale çevre yolu üzerinde yaşandı. Art arda giden otomobil ile minibüse makas atmaya çalışan bir otomobil sürücüsü, park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra önündeki otomobile çarptı.

Bir diğer kazada ise kavşaktan geçmeye çalışan bir otomobil, unu yüklü olan bir kamyonete yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yan yatarken içindeki un çuvalları ise yola savruldu.

Öte yandan yaşanan her iki kazada da ölen kimsenin olmadığı öğrenildi. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:33 Kaynak: İHA

Polis, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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