Şanlıurfa'da "Kazancı Bedih ve gazelhanlar" anıldı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'da 'Kazancı Bedih ve gazelhanlar' anıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da "Kazancı Bedih ve gazelhanlar" anıldı

6 saat önce

Şanlıurfa'da, 16 yıl önce katalitik sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden ve Kazancı Bedih ismiyle tanınan ünlü gazelhan Bedih Yoluk ile gazelhanlar anıldı.

Şanlıurfa'da

Şanlıurfa'da, 16 yıl önce katalitik sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden ve Kazancı Bedih ismiyle tanınan ünlü gazelhan Bedih Yoluk ile gazelhanlar anıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda gerçekleştirilen anma programında Kazancı Bedih'in hayatı anlatıldı.

TRT Türk Halk Müziği Korusu, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Korosu ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sıra Gecesi ekibi, konser verdi. Gazel ve yöresel türkülerin seslendirildiği konserde, izleyiciler, müzik dolu bir gece yaşadı.

Programa katılan Bedih Yolluk'un oğlu Naci Yolluk, babasının icra ettiği sanatı ve hayatında kesitler anlattı. Şanlıurfalı Halk Müziği Sanatçısı Mehmet Özbek de gazelhanlık hakkında katılımcılar bilgi verdi.

Elazığ'daki depremin Şanlıurfa'da hissedilmesi nedeniyle konseri izleyenler panik yaşadı, bazı vatandaşlar salonu terk etti. Yaşanın deprem nedeniyle etkinlik erken bitirildi.

Programa Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Said Kaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bedih Yoluk ve eşi Fatma Yoluk, 19 Ocak 2004'de Balıklıgöl yakınlarındaki evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetmişti.

Kazancı Bedih, Bedih Yoluk, Şanlıurfa, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:28 Kaynak: AA
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