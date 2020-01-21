Şanlıurfa'da kazara vurulduğu iddia edilen çoban çocuk öldü - Son Dakika

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Şanlıurfa'da kazara vurulduğu iddia edilen çoban çocuk öldü
6 saat önce
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, av tüfeğiyle kazara vurulduğu öne sürülen çobanlık yapan çocuk hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:10 Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, av tüfeğiyle kazara vurulduğu öne sürülen çobanlık yapan çocuk hayatını kaybetti.
İddiaya göre, ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Başdeğirmen Mahallesi kırsalında büyükbaş hayvan otlatan çoban 15 yaşındaki A.G'nin elindeki av tüfeği kazayla ateş aldı.
Saçmaların isabet ettiği 13 yaşındaki çoban Süleyman Buluş ağır yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Buluş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından A.G'yi yakalayan jandarma ekipleri, mahallede güvenlik önlemi aldı.
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