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Şanlıurfa'da 'KDV indirimi' denetimi - Son Dakika

Şanlıurfa'da 'KDV indirimi' denetimi

14.02.2022 14:27
Şanlıurfa'da 'KDV indirimi' denetimi

Şanlıurfa Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü personelleri, ilçe genelinde temel gıda ürünlerine yönelik KDV indirimi denetimi gerçekleştirdi.

Şanlıurfa Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü personelleri, ilçe genelinde temel gıda ürünlerine yönelik KDV indirimi denetimi gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığının bugün itibariyle uygulanan KDV indirimine yönelik denetimlerin artırılacağı ve fahiş fiyata karşı mücadele edileceğinin açıklanmasının ardından Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatıyla ilçe genelinde çalışmalarını sürdüren ekipler, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü personelleriyle denetime çıktı. Fahiş fiyata karşı denetimlerine marketlerde devam eden ekipler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı temel gıda ürünlerinde yüzde 8'den yüzde 1'e indirilen KDV indiriminin fiyatlara yansımasını kontrol etti. Kırmızı et, bebek mamaları ve bakliyat ürünleri başta olmak üzere KDV indiriminin ürünlere yansımasını kontrol eden ekipler, KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşı mağdur eden marketlere yönelik ağır yaptırım uygulanacağını belirtti.

Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Haliliye Belediyesi İletişim Merkezine gelen talep doğrultusunda denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da 'KDV indirimi' denetimi
Şanlıurfa'da 'KDV indirimi' denetimi

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gıda tarım ve hayvancılık il müdürlüğü, Haliliye Belediyesi, Mehmet Canpolat, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da 'KDV indirimi' denetimi - Son Dakika


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