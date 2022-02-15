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Şanlıurfa'da KDV indirimi denetimi yapıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da KDV indirimi denetimi yapıldı

15.02.2022 13:00
Şanlıurfa'da KDV indirimi denetimi yapıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine ilişkin marketlerde denetimler gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine ilişkin marketlerde denetimler gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Tüketici Zabıta Birimi ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bulunan marketlerde düzenlemeye ilişkin fiyatları kontrol etti.

KDV indiriminin ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını kontrol eden ekipler, etiket ve kasa fiyatı karşılaştırması yaptı.

Kontrollerde tarihi geçmiş ürünlere el koyan ekipler, işletme sahiplerine cezai işlem uyguladı.

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Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, Ticaret, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da KDV indirimi denetimi yapıldı - Son Dakika


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