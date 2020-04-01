Şanlıurfa'da, kedi ve köpeklere mama bırakıldı - Son Dakika

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Şanlıurfa'da, kedi ve köpeklere mama bırakıldı
7 saat önce
Şanlıurfa'da, kedi ve köpeklere mama bırakıldıŞANLIURFA'da belediye ekipleri, koronavirüsü salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kedi ve köpekler için mama bıraktı.
Şanlıurfa'da, kedi ve köpeklere mama bırakıldı
ŞANLIURFA'da belediye ekipleri, koronavirüsü salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kedi ve köpekler için mama bıraktı.
Koloravirüsü salgını nedeniyle yurt genelinde uygulanan 'Evde kal' çağrısı ile yaşanan kısıtlamalardan dolayı belediye ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan kedi ve köpekler için harekete geçti. Belediye görevlileri kentin belirli yerlerine mama koyup, sokak hayvanlarının doğal ortamlarında beslenmelerine yardımcı oldu. Ekipler, sokak hayvanlarına yönelik uygulamayı sürdüreceklerini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:05 Kaynak: DHA
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