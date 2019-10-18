Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da kelaynakların yuvaları yenilendi
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da kelaynakların yuvaları yenilendi

Şanlıurfa'da kelaynakların yuvaları yenilendi

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonunda koruma altında olan kelaynakların yuvaları yenilendi.

Şanlıurfa'da kelaynakların yuvaları yenilendi, System.String[]

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonunda koruma altında olan kelaynakların yuvaları yenilendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamaya göre, Birecik Şefliği Kelaynak Üretme İstasyonunda bulunan ahşap yuvalar, kentte son yıllarda yaşanan yoğun yağmurlara karşı hazır hale getirildi.

Son yıllarda kelaynakların sayılarının arttığı aktarılan açıklamada "Birecik şefliğimizce gün boyunca yapılan çalışmada mevcut 48 olan yuvalara ek olarak 20 yeni yuva alana yerleştirilerek, mevcut yuva sayısı 68'e çıkarıldı. Geçmiş yıllardan mevcut olan 48 yuvanın tamamının çatıları yenilenmiş olup yoğun yağmurlara hazırlıklı hale getirilmiştir, tüm yuvalarda temizlik çalışmaları yapılarak çalışmalar tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Şanlıurfa, Birecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:37 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Üç Avrupa ülkesinin lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek
Çiftçi, isyanını "Çok sevdim yalan oldu" şarkısıyla dile getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden usta yazar Nuri Pakdil paylaşımı Tel Abyad'da terör tehdidinden uzak ilk cuma namazı kılındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 16:48:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da kelaynakların yuvaları yenilendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]