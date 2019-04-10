Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Kelebek Göçü Görüntülendi

Şanlıurfa'da Kelebek Göçü Görüntülendi

2 saat önce

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde ilkbaharın gelişiyle beraber kelebek göçü objektiflere yansıdı.

Şanlıurfa'da Kelebek Göçü Görüntülendi, System.String[]
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde ilkbaharın gelişiyle beraber kelebek göçü objektiflere yansıdı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, son günlerde çok büyük bir kelebek göçüne ev sahipliği yapıyor.

Suriye sınırından Halfeti ilçesine ulaşan kelebekler, renkli görüntüler oluşturuyor.

Kelebek gözlemcisi ve koleksiyoneri Nihat Özdal, gazetecilere yaptığı açıklamada, kelebeklerin önemli bir göç gerçekleştirdiğini söyledi.

Özellikle Afrika'nın güneyinden kuzey kutbuna kadar milyarlarca kelebeğin büyük bir göç dalgasıyla hareket ettiğini belirten Özdal, "Mevsimsel koşullar nedeni ile her yıl çok yüksekte gerçekleşen göç, bu sene yağmurların yoğun etkisi nedeniyle yere yakın seviyede gerçekleşiyor. Yolculuk boyunca kelebekler üremeye devam ediyor ve kozadan çıkan her kelebek, yola kalınan yerden devam ediyor. Rastlanması güç olan bu göç gerçekten büyük heyecan verici." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:56 Kaynak: AA
Nihat Özdal, Halfeti, Şanlıurfa, Kültür Sanat
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