Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da 'Keme' Kebabına İlgi

Şanlıurfa'da 'Keme' Kebabına İlgi

1 saat önce

ŞANLIURFA'da, Mart ayında yağmurların ardından toprak altından çıkarılan ve yılda sadece bir ay menülerde yer alan keme kebabına yoğun ilgi gösteriliyor.

Şanlıurfa'da 'Keme' Kebabına İlgi, System.String[]
ŞANLIURFA'da, Mart ayında yağmurların ardından toprak altından çıkarılan ve yılda sadece bir ay menülerde yer alan keme kebabına yoğun ilgi gösteriliyor.

Şanlıurfa'da dağlık alanlar ile Suriye sınırındaki bölgelerde ender yetişen bir mantar türü olan keme, hem pazardaki tezgahlarda hem de kebap menüsündeki yerini aldı. Patates büyüklüğündeki keme, Mart ayında yağmurların ardından yetiştiği bölgelerde toprak altından çıkarılıyor. Sadece bir ay tüketilebildiği için kilosu 100 liradan alıcıyla buluşan keme, özellikle kebapçılar tarafından satın alınıyor. Lokantacılar, ince ince doğrayarak etle harmanladıkları kemeyi kebap olarak pişirerek müşterilerine servis ediyor. Görüntüsü ve tadıyla aylardır bekleyen müşterileri tarafından iştahla yenen keme, yüksek proteine sahip olma özelliğiyle ilgi çekiyor.

Lokantacı Şerif Çulcu, kırmızı ete göre daha fazla proteine sahip olduğu için meraklılarının bir yıl boyunca keme kebabının menülerde yer almasını beklediğini ifade ederek, "Kemenin özel müşterisi vardır. Lezzetiyle hemen fark edilen keme, servise sunulmadan zahmetli işlemlerden geçiyor. Keme genellikle yağışların bol olduğu ve şimşek düşen yerlerde yetişiyor. Kuzu eti gibi lezzetli olan keme birçok hastalığa da iyi geliyor" dedi.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:32 Kaynak: DHA

Suriye, Şanlıurfa, Güncel
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