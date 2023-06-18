Şanlıurfa'da kendini yaralayan şahsa vatandaşlar meydan dayağı attı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kendini yaralayan şahsa vatandaşlar meydan dayağı attı

18.06.2023 21:28

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişi, döner bıçağıyla kendini yaralayarak karayolunu trafiğe kapattı. İkna edilemeyen şahsa vatandaşlar tarafından taş ve tekmelerle saldırıldı. Jandarma müdahale ederek gözaltına aldı.

Siverek- Şanlıurfa Yüksek Öğretim Okulu yakınlarında bir kişi, döner bıçağıyla kendini yaralayarak, karayolunu trafiğe kapattı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Müdahale etmek isteyenlere kendine zarar vermekle tehdit eden şahıs yüzünden karayolunda uzun kuyruklar oluştu.

MEYDAN DAYAĞI ATTILAR

Dakikalarca sıcakta beklemek zorunda kalan sürücüler şahsı ikna edemeyince, sürücüler ve şahıs arasında tartışma çıktı. Sürücülerden bazıları, yolu kapatan şahsa, taş ve tekmelerle saldırdı.

KALABALIK GÜÇLÜKLE YATIŞTIRILDI

Jandarma havaya ateş açarak olaya müdahale etti. Güçlükle müdahale edilen ismi öğrenilemeyen şahıs, kelepçelenerek gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da kendini yaralayan şahsa vatandaşlar meydan dayağı attı - Son Dakika
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