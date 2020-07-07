Şanlıurfa'da Kent Estetiği Kurulu oluşturulacak - Son Dakika

Haliliye Belediyesince Kent Estetiği Kurulu kurulacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Haliliye Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısı'nda görüşülen Kent Estetiği Kurulu'nun oluşturulması oy birliğiyle kabul edildi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Kent Estetiği Kurulu'nun Şanlıurfa ve Haliliye'ye önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Kurul ile ilgili hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Canpolat, şunları kaydetti:

"Bu kurulun içeresinde her müdürlükten arkadaşımız var. Bunlarla ilgili genel kararlar aldıktan sonra başkan oluru ile tekrar almamız gereken genel bir karar olursa tekrardan meclisin huzuruna gelecek. Bu kurul meclisin ve başkanlığın alt makamında belediyenin içerisinde çalışacaklar. Sahada durum tespiti yapacaklar. ve sonrası için imara açılmamış veya açılmış bütün alanlar için alınacak kararlar bizlerin önüne gelecek."