Kesinleşmiş hapis cezası bulunan dolandırıcı yakalandı - Son Dakika
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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan dolandırıcı yakalandı

04.04.2022 14:07
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan dolandırıcı yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 22 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 22 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), dolandırıcılık suçundan iki dava nedeniyle 22 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A.'nın ilçe kırsalında gizlendiğini tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.A'yı kaçmaya çalışırken yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ŞANLIURFA

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan dolandırıcı yakalandı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kesinleşmiş hapis cezası bulunan dolandırıcı yakalandı - Son Dakika


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