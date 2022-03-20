Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde hayatın kaybeden Kıbrıs Gazi Kazım Açar, toprağa verildi.
Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 69 yaşındaki Açar'ın Türk Bayrağına sarılı cenazesi, Bozok Mahallesine getirildi.
Askerlerin omuzlarından aile mezarlığına getiren Açar'ın cenazesi, kılınan namazın ardından defnedildi.
Törene, Halfeti Kaymakam Vekili Birecik Kaymakamı Kadir Duman, Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, İlçe Jandarma Komutanı Soner Çalışkan, Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, Halfeti İlçe Müftüsü Muhammed Ahıskalı, Muharip Gaziler Dernek Başkanı Hasan Aslan ile Açar'ın yakınları katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Kıbrıs Gazi Açar son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika