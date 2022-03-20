Şanlıurfa'da Kıbrıs Gazi Açar son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da Kıbrıs Gazi Açar son yolculuğuna uğurlandı

20.03.2022 16:48
Şanlıurfa'da Kıbrıs Gazi Açar son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde hayatın kaybeden Kıbrıs Gazi Kazım Açar, toprağa verildi.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde hayatın kaybeden Kıbrıs Gazi Kazım Açar, toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 69 yaşındaki Açar'ın Türk Bayrağına sarılı cenazesi, Bozok Mahallesine getirildi.

Askerlerin omuzlarından aile mezarlığına getiren Açar'ın cenazesi, kılınan namazın ardından defnedildi.

Törene, Halfeti Kaymakam Vekili Birecik Kaymakamı Kadir Duman, Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, İlçe Jandarma Komutanı Soner Çalışkan, Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, Halfeti İlçe Müftüsü Muhammed Ahıskalı, Muharip Gaziler Dernek Başkanı Hasan Aslan ile Açar'ın yakınları katıldı.

YORUMLAR
500
BİNGÖL'DE NEVRUZ KUTLANDI BİNGÖL'DE NEVRUZ KUTLANDI KKTC'de son 46 yılın 'en soğuk' mart ayı yaşanıyor KKTC'de son 46 yılın 'en soğuk' mart ayı yaşanıyor

Şanlıurfa, Halfeti, Kıbrıs, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Kıbrıs Gazi Açar son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika
16:41 Esra Bilgiç iç çamaşırı reklamında ceket giydi! Tartışmaların odağında kaldı
16:26 Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, CSKA Moskova sahasında farka koştu
16:12 İstanbul'da AVM'de tüfekle çldürülen Yağmur Sönmez son yolculuğuna uğurlandı
16:08 Çavuşoğlu müjdeyi verdi! Rusya-Ukrayna savaşı için "Anlaşmaya yakınlar" dedi
15:49 Karnavala gölge düşüren kaza! Araç kalabalığın arasına daldı: 6 ölü, 70 yaralı
15:46 Rusya'dan Polonya'da bulunan askeri üssü belirlemek için akıl almaz yöntem! İngilizlerin telefonlarının hacklendiği iddia edildi
15:38 Ürperten mesaj! Bilgisayarına gönderilen notta "Ölüler aleminden yazıyorum" uyarısı geldi
15:25 Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek? Kar yağışı ile ilgili Meteoroloji'den 2 farklı yorum geldi
15:13 Torrent seçimleriyle sürpriz yaptı! Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısındaki ilk 11'i netleşti
14:33 Seren Serengil Gülşen'i topa tuttu: Gidip de müşterimin kucağına oturmam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 16:54:22. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Kıbrıs Gazi Açar son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement