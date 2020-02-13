Şanlıurfa'da Kıbrıs gazilerine madalya ve berat verildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 116 gaziye madalya ve berat takdim edildi.

Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalyası Töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Vali Abdullah Erin, gazilere hak ettikleri madalyalarını teslim etmenin onuru ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır temennisinde bulunan Erin, şöyle konuştu:

"Zor bir coğrafyada, zor bir bölgede yaşıyoruz. Çevremizdeki ülkeler ve gönül bağımız olan ülkelerin tamamında kargaşa ve sorunlar var. Gazilerimiz ve hayatını bu uğurda feda eden şehitlerimiz ve büyük kahramanlık ve cesaret örneği gösteren TSK'nin ve güvenlik kuvvetlerimizin o kahramanlıkları sayesinde bugün hür ve bağımsız bir devletin ferdi olarak gururla yaşıyoruz. Bu bölgede bütün süper güçlerin, sömürgeci zihniyetlerin oyun alanı haline gelmiş olan bu bölgede Türkiye her şeye rağmen, yaşanan bütün sıkıntılara rağmen, yaşatılan bütün zorluklara ve kurulan bütün hilelere ve tuzaklara rağmen bölgenin kaderinin şekillenmesinde söz sahibidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde daha da güçlenen, milli ekonomisini oluşturmaya başlayan, kendi silahını, tankını, İHA'sını ve diğer savunma araçlarını üretme ve geliştirme yolunda önemli adımlar atan ülkemiz, milletiyle birlikte ayakta durduğu sürece, bunların hedefledikleri, amaçladıkları planlarının başarıya ulaşamayacağını biliyoruz. 15 Temmuz da bu kaygının bir sonucudur. Bizler için, vatan için mücadele eden gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler, hayatını kaybeden gazilerimize ise Allah'tan rahmet diliyorum."

Konuşmanın ardından madalya ve beratlar, Vali Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Bayuk tarafından gazilere ve yakınlarına teslim edildi.

Törene, Şanlıurfa Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Aslan, Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, kurum amirleri ile gaziler ve yakınları katıldı.