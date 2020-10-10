Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İmamoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İmamoğlu kurtarılamadı.

Bu sırada kurşunun isabet ettiği Adnan İmamoğlu (30) yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Başveren Mahallesi'nde düzenlenen kına gecesinde havaya rastgele ateş edildi.

Şanlıurfa 'da kına gecesinde havaya ateş açılması sonucu kurşunun isabet ettiği kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da kınada havaya açılan ateş sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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