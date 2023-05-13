Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Ali Ç. isimli şahıs, Ahmet B. isimli şahsın tek katlı evini kiralayıp içerisinde tadilat yapmaya başladı. Tuvalet olarak kullanılacak bölgeye alt yapı için kazı yapan Ali Ç., patlayıcı madde buldu.
Olay yerine çağrılan polis ekipleri, çevrede önlem alarak patlayıcıyı kontrol etti. Yapılan kontrolde patlamamış 2 adet el bombası tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Son Dakika › 3. Sayfa › Kiraladığı evi tadilat yaparken 2 adet patlamamış el bombası buldu, neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika