Kiraladığı evi tadilat yaparken 2 adet patlamamış el bombası buldu, neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
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Kiraladığı evi tadilat yaparken 2 adet patlamamış el bombası buldu, neye uğradığını şaşırdı

13.05.2023 16:27

Şanlıurfa'da yaşanan olayda kiraladığı evde tadilat çalışması yapan, Ali Ç. tuvalet olarak kullanılacak bölgeye alt yapı için kazı yaparken 2 adet patlamamış el bombası buldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Ali Ç. isimli şahıs, Ahmet B. isimli şahsın tek katlı evini kiralayıp içerisinde tadilat yapmaya başladı. Tuvalet olarak kullanılacak bölgeye alt yapı için kazı yapan Ali Ç., patlayıcı madde buldu.

2 ADET PATLAMAMIŞ EL BOMBASI BULUNDU

Olay yerine çağrılan polis ekipleri, çevrede önlem alarak patlayıcıyı kontrol etti. Yapılan kontrolde patlamamış 2 adet el bombası tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kiraladığı evi tadilat yaparken 2 adet patlamamış el bombası buldu, neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kiraladığı evi tadilat yaparken 2 adet patlamamış el bombası buldu, neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
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