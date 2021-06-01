Üye Girişi
ŞANLIURFA - Kırmızı mercimek üreticisi bu yıl beklediğini alamadı - Son Dakika

ŞANLIURFA - Kırmızı mercimek üreticisi bu yıl beklediğini alamadı

01.06.2021 10:59

Türkiye'nin kırmızı mercimek üretiminin önemli bölümünün yapıldığı Şanlıurfa'da, ürünün gelişim sürecindeki bahar yağışlarının düşük olması, kuru tarım yapılan alanlarda verimi düşürdü.

Türkiye'nin kırmızı mercimek üretiminin önemli bölümünün yapıldığı Şanlıurfa'da, ürünün gelişim sürecindeki bahar yağışlarının düşük olması, kuru tarım yapılan alanlarda verimi düşürdü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mart ve nisanda ürün için beklenen yağışın görülmemesi nedeniyle boy atamayan mercimekte kabuklar da dolamadı.

2019'da 1 milyon dekar alanda 91 bin ton mercimek hasat edilirken, 2020'de 750 bin dekar alandan 105 bin ton rekolte elde edildi. Kırmızı mercimeğin kentteki ekim alanları bu yıl genişleyerek 1 milyon 200 bin dekara ulaştı ancak kuraklık nedeniyle verim aynı oranda yükselemedi. Kırmızı mercimekte yıllık rekoltenin yaklaşık 110 bin ton olması bekleniyor.

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Öztürkmen, AA muhabirine, Türkiye'nin tarım alanları yönünden en zengin üçüncü kenti olan Şanlıurfa'da sulanan alanların yanında 6 milyon dekar da kuru tarımın yapıldığını söyledi.

Şanlıurfa'da 2019'dan bu yana yaklaşık 1 milyon dekar alanda kırmızı mercimek üretildiğini anlatan Öztürkmen, "Kuru tarımdaki mercimekten yağışların düşük olmasından kaynaklanan problemler nedeniyle oldukça düşük verim alındı. Çiftçimiz masraflarını kurtaramayacak düzeyde hasat yapıyor. Sulu da çok az bir kısım var, onlarda da dekara 120 ila 160 kilograma varan ortalamayla bir mercimek hasadı yapılıyor ama bu çok az." dedi.

"Kuru tarıma adapte olan bitki çeşitlerinin tohumlarını üretmemiz şart"

Bazı üreticilerin masrafları karşılamayacağını düşündüğünden ürünü hasat etme konusunda çekincelerinin olduğunu ifade eden Öztürkmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uzun yıllar ortalamasına baktığımızda mercimek verimi ilimizde bu yıl Türkiye'nin genelinde olduğu gibi oldukça düştü. Çiftçinin masrafını karşılayacak kadar bir hasat alıyoruz. Daha önceki yıllara baktığımızda Türkiye'nin yüzde 36'sını karşılayan ilimiz bu yıl mercimekte çok büyük bir verim alamayacaktır. Kuru tarımda bir an önce farklı çalışmalar yaparak, kuru tarıma adapte olan bitki çeşitlerinin tohumlarını üretmemiz şart."

"Çiftçi borçlarının ertelenmesi gerekiyor"

Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir de kırmızı mercimeğin önemli üretim merkezi Şanlıurfa'da bu yıl verimde düşüklük yaşandığını aktararak, bunun en önemli nedeninin yağışların azlığı olduğunu söyledi.

Mercimeğin ağırlıklı olarak kuru tarımın yapıldığı bölgelerde yetiştirildiğini aktaran Kızıldemir, "Maalesef bu yıl kırmızı mercimekte çiftçilerimiz aradıklarını bulamadılar. Kuru tarımın yapıldığı yerdeki üreticilerimiz masraflarını kurtarmıyor, saman bu yıl pahalı olduğu için çiftçiler ürünleri sırf samanı için tarladan kaldırıyor. Devletimizin çiftçiye destek olması gerekiyor, en önemlisi de çiftçi borçlarının ertelenmesi... Bu sayede çiftçi nefes almış olur. Tohum, ilaç ve gübre desteği de bu dönemde gerekli." dedi.

"Mercimeğin bahar yağmurlarına daha fazla ihtiyacı oluyor"

Çiftçi Osman Aslan da bu yıl kuru tarım yapılan 15 dönümlük arazisine mercimek ektiğini belirtti. Verimin beklentilerinin altında kaldığını anlatan Aslan, şunları kaydetti:

"Arazimin bir kısmına mercimek, bunun yanında arpa ve buğday da ektim. Bütün ürünler bu yıl kuraklıktan etkilendi. Kuru tarımın yapıldığı tarlalarda, mercimeğin bahar yağmurlarına daha fazla ihtiyacı oluyor. Maalesef bu yıl son yağış mart ayında düştü ve az düştü. Bu nedenle mercimeğin de verimi düştü. 1'e 3 veya 4 vermesi lazımken ancak 1'e 2 verebildi. Yağış az olduğu için tarlanın bütün bölgelerindeki mercimek baklasındaki tane sayısı teke düştü, normalde 2 olması ve çok bakla tutması lazımdı ama olmadı. Tane sayısının düşmesiyle verim de düştü."

ŞANLIURFA - Kırmızı mercimek üreticisi bu yıl beklediğini alamadı
ŞANLIURFA - Kırmızı mercimek üreticisi bu yıl beklediğini alamadı
ŞANLIURFA - Kırmızı mercimek üreticisi bu yıl beklediğini alamadı
ŞANLIURFA - Kırmızı mercimek üreticisi bu yıl beklediğini alamadı
ŞANLIURFA - Kırmızı mercimek üreticisi bu yıl beklediğini alamadı
ŞANLIURFA - Kırmızı mercimek üreticisi bu yıl beklediğini alamadı
ŞANLIURFA - Kırmızı mercimek üreticisi bu yıl beklediğini alamadı
ŞANLIURFA - Kırmızı mercimek üreticisi bu yıl beklediğini alamadı
ŞANLIURFA - Kırmızı mercimek üreticisi bu yıl beklediğini alamadı

Şanlıurfa, Türkiye, Hasat, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ŞANLIURFA - Kırmızı mercimek üreticisi bu yıl beklediğini alamadı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi Marketteki tartışmada önce Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü Genç kadın, evde çıplak şekilde ve başından vurulmuş halde bulundu Genç kadın, evde çıplak şekilde ve başından vurulmuş halde bulundu Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı Koronavirüsü atlatan kadınlarda saç dökülmesi, erkeklerde ise unutkanlık yaşanıyor Koronavirüsü atlatan kadınlarda saç dökülmesi, erkeklerde ise unutkanlık yaşanıyor Ünlüler, normalleşme kararlarının ardından isyan etti: Perişanız Ünlüler, normalleşme kararlarının ardından isyan etti: Perişanız Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı

Son Dakika Haberleri
12:31 Çin'de kuş gribinin H10N3 türüne ilk defa bir insanda rastlandı
12:17 Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi
12:09 Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir
12:08 Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı
11:56 Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü
11:55 Tuba Büyüküstün, bot ve ceketle sahile indi! Güzel oyuncu poz vermek için şekilden şekle girdi
11:36 Genç kadın, evde çıplak şekilde ve başından vurulmuş halde bulundu
11:28 "Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi
11:20 Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı
10:48 Yeni normalleşme süreci bugün resmen başladı! İşte yasaklardan muaf olan yer ve kişiler
Çin'de kuş gribinin H10N3 türüne ilk defa bir insanda rastlandı Çin'de kuş gribinin H10N3 türüne ilk defa bir insanda rastlandı         
12:32
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir         
12:10
Ahmet Misbah Demircan ilk kez anlattı: Taksim Camii'ni yapan firmanın ailesi Rahmetli Özal'a 'Bu camiyi biz yapalım' demiş Ahmet Misbah Demircan ilk kez anlattı: Taksim Camii'ni yapan firmanın ailesi Rahmetli Özal'a 'Bu camiyi biz yapalım' demiş         
12:07
Tuba Büyüküstün, bot ve ceketle sahile indi! Güzel oyuncu poz vermek için şekilden şekle girdi Tuba Büyüküstün, bot ve ceketle sahile indi! Güzel oyuncu poz vermek için şekilden şekle girdi         
11:55
"Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi         
11:29
Seda Sayan, estetiklerle bambaşka birine döndü! Son halini görenler tepki gösterdi Seda Sayan, estetiklerle bambaşka birine döndü! Son halini görenler tepki gösterdi         
11:18
Ekmek almaya giderken, kıyafeti yüzünden darbedildi: Bunlar potansiyel katil Ekmek almaya giderken, kıyafeti yüzünden darbedildi: Bunlar potansiyel katil         
11:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yönetimine Sedat Peker talimatı verdi: Ciddiye almayın, önemsemeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yönetimine Sedat Peker talimatı verdi: Ciddiye almayın, önemsemeyin         
09:39
Kanada'da yatılı kilise okullarında 1000'den fazla çocuğun cansız bedeni bulundu! İstismar edip, tıbbi deney yapmışlar Kanada'da yatılı kilise okullarında 1000'den fazla çocuğun cansız bedeni bulundu! İstismar edip, tıbbi deney yapmışlar         
09:30
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, normalleşme dönemiyle ilgili genelge yayınladı! İşte 9 maddede yeni dönemin ayrıntıları Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, normalleşme dönemiyle ilgili genelge yayınladı! İşte 9 maddede yeni dönemin ayrıntıları         
09:28
Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptırdı! O polis, dehşet saçtı Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptırdı! O polis, dehşet saçtı         
09:22
Normalleşme sürecinde kapsam dışı olan 8 işletme açılmayacak Normalleşme sürecinde kapsam dışı olan 8 işletme açılmayacak         
09:17
93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım 93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım         
01:05
Galatasaray'da Fatih Terim dönemi resmen sona erdi Galatasaray'da Fatih Terim dönemi resmen sona erdi         
01:01
Stüdyodakiler gerçeği öğrendikten sonra ortalık buz kesti! Annesinin dini nikahlı eşiyle kaçtıktan sonra evlenmiş Stüdyodakiler gerçeği öğrendikten sonra ortalık buz kesti! Annesinin dini nikahlı eşiyle kaçtıktan sonra evlenmiş         
21:46
Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti         
16:57
Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü         
15:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2021 12:38:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ŞANLIURFA - Kırmızı mercimek üreticisi bu yıl beklediğini alamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement