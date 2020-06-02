Şanlıurfa'da kırmızı mercimekte yüksek rekolte beklentisi

Türkiye'nin kırmızı mercimek üretiminin önemli bölümünün karşılandığı Şanlıurfa'da, bu yıl rekoltenin yüzde 20 artması bekleniyor.

Ziraat Mühendisleri Odası Şanlıurfa Şube Başkanı Abdullah Melik, AA muhabirine, Şanlıurfa'nın Türkiye'nin toplam mercimek üretiminin yüzde 36'sını karşıladığını söyledi.

Kentte yaklaşık 750 bin dekarda kırmızı mercimek üretiminin gerçekleştirildiğini belirten Melik, bu yıl ortalama 300 bin ton civarında rekolte beklendiğini ifade etti.

Melik, içerdiği zengin proteinle beslenmede önemli bir yere sahip olan kırmızı mercimeğin hasadının sürdüğünü aktararak, şöyle devam etti:

"Yağışlar bu yıl ideal geçti özellikle de mercimek için gelişim sürecinde önemli faydalar sağlayan bir yağış oldu. Bu yıl rekoltede yüzde 20 civarında ciddi bir artış bekliyoruz. Kırmızı mercimekte yaklaşık olarak dönüm başı ortalama 200 kilogram bir verim bekliyoruz. Bu verim, yer yer 150 kilograma düşse de bazı yerlerde 250 kilogramın üzerinde seyreder. Üreticimiz açısından bu sevindirici bir durumdur."

- "Mercimek alım fiyatı iyi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kırmızı mercimek alım fiyatını da memnuniyetle karşıladıklarını belirten Melik, "Cumhurbaşkanımız kırmızı mercimek alım fiyatını da 3,5 lira olarak açıkladı. Kısa süre önce açıklanan bu destek mercimek üreticisi açısından iyi bir rakam sayılır. Mercimek üreticisinin daha da fazla desteklenmesi gerekiyor çünkü mercimek de biraz dışa bağımlıyız. Bu anlamda üreticiyi birim alanda daha yüksek verim alabilmek için desteklemek gerekiyor. Üreticiyi her anlamda gübre, mazot ve ekipman anlamında da desteklemek gerekiyor." dedi.

"Fiyatlar ne satıcıyı ne alıcıyı üzüyor"

Çiftçilerden Ali Kılıç ise geçen yıla göre arazisinin bu yıl daha verimli olduğunu söyledi.

Mercimeğin alım fiyatından memnun olduğunu dile getiren Kılıç, "Mercimekte bu sene ciddi yağış dolayısıyla verim yaklaşık 4'te bir oranında arttı. Şu an alım fiyatları normal seyrediyor. Çok yüksek olunca alıcı bulamıyoruz. Fiyat düşük olunca da biz zarara giriyoruz ancak bu fiyatlar ne satıcıyı ne alıcıyı üzüyor. Her zaman 'hep bana' demek doğru değil. İyi düşüneceksin iyi olacak. Alım fiyatları iyidir, üretime devam ediyoruz. Hep beraber üreteceğiz birlikte ülkemizi kalkındıracağız." ifadelerini kullandı.

Çiftçi İbrahim Çelik de buğday ve nohudun yanı sıra tarlasının 300 dönümüne mercimek ektiğini belirtti.

Bu yıl hem buğdayda hem de mercimekte verimin iyi olduğunu aktaran Çelik, "Bu yıl yağışların iyi olmasından dolayı mercimek verimi gayet iyi. Dönüm başına yaklaşık 240 kilogram kırmızı mercimek elde ettik." diye konuştu.