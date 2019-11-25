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Şanlıurfa'da kış kahvaltısının adı: Tirit

6 saat önce

Şanlıurfa'da kış aylarında vatandaşların vazgeçilmez yöresel kahvaltısı olan tirit yemeği, sofraları süslemeye devam ediyor.

Şanlıurfa'da kış kahvaltısının adı: Tirit, System.String[]

Şanlıurfa'da kış aylarında vatandaşların vazgeçilmez yöresel kahvaltısı olan tirit yemeği, sofraları süslemeye devam ediyor. Ekmek, kuzu kaburga eti ve kemik suyundan yapılan yemek, kentte asırlardır tüketiliyor.


Şanlıurfa'da özellikle soğuk havalarda bağışıklık sistemini güçlendirdiği için bu dönemde daha çok tercih edilen yöresel tirit yemeği, asırlardır kahvaltı sofralarını süslüyor. Hazreti İbrahim'in yaşadığı yer olarak rivayet edilen ve bu anlamda "Halil İbrahim sofrası ve bereketi" ile özdeşleşen kentte yöresel yemekler, damak tadını önemseyenlerin hem gözüne hem de midesine hitap ediyor. Yöresel lezzetlerden biri olan tirit ise özellikle kahvaltı sofralarını süslemeye devam ediyor.


Zahmet isteyen lezzet 12 saat sürüyor


Yapımı oldukça zahmetli olan tirit yemeği, odun ateşinde 12 saat pişen kuzu eti, kemik suyu, lavaş ekmek, yoğurt ve sarımsak ile hazırlanıyor. Kentte sayıları gün geçtikçe azalan tirit ustaları, sabah namazından sonra servis etmeye başladıkları yemek, gün ortasında tükeniyor.


Şanlıurfa'nın tescilli yemeği olan tiridin asırlardır tüketildiğini ifade eden usta İhsan Beyazkuş, vatandaşların sabah kahvaltısında tiride ilgi gösterdiğini söyledi. Beyazkuş, bazı müşterilerinin her sabah kilometrelerce yol kat edip buraya tirit yemeye geldiğini ifade etti.


Sabah saatlerinde kentin birçok lokantasında bulunan ve vatandaşların ilgi gösterdiği tirit yemeği geleneği, yılda birkaç kez belediyeler ve esnaflar tarafından da vatandaşlara dağıtılarak gelenek sürdürülüyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:22 Kaynak: İHA
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