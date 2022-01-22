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Şanlıurfa'da kış tedbirleri koordinasyon toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Şanlıurfa'da kış tedbirleri koordinasyon toplantısı düzenlendi

22.01.2022 09:30
Şanlıurfa'da kış tedbirleri koordinasyon toplantısı düzenlendi

Şanlıurfa Valiliğince kış tedbirleri koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Şanlıurfa Valiliğince kış tedbirleri koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent ve çevresinde devam eden ağır kış şartları ve olumsuz hava koşullarına karşı alınacak tedbirler ve kurum kuruluşlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi konulu toplantı, valilik konferans salonunda yapıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile koordinasyon halinde bulunan kamu kurum kuruluşları, büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıkları ile kamusal hizmet sunan özel sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda, yoğun kar yağışı ve don olayı gibi meteorolojik uyarılarda yapılacak çalışmalar, iş bölümü ve çalışma esasları yeniden değerlendirildi.

AFAD bünyesinde oluşturulan koordinasyon merkezinin işlevi ile kurum kuruluşların görev bölümleri ile olumsuz hava koşullarına karşı alınan tedbirlerin masaya yatırıldığı toplantıda, çalışma gruplarının görev ve sorumlulukları hatırlatıldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda, acil durumlar karşısında kurum kuruluşların görev alanı sınırlaması olmadığı, tüm kurum kuruluşların AFAD koordinasyon merkezinden veya 112 görevlileri tarafından önceliklendirilmiş acil durum bildirilmesi halinde, grupların kendilerine iletilen görevi en kısa sürede yerine getirmekle görevli olduklarına dikkat çekildi.

Toplantıda, AFAD koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturulan, 24 saat esasına göre faaliyette olan ulaşım, altyapı ve nakliye, güvenlik, trafik, tahliye, beslenme, arama ve kurtarma, sağlık, raporlama ve barınma grupların mevcut personel ile araç gereç durumları değerlendirildi.

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Şanlıurfa, Kamu, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da kış tedbirleri koordinasyon toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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