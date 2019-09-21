Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da kışa hazırlıklar başladı
Son Dakika Genel Haber

Şanlıurfa'da kışa hazırlıklar başladı

1 saat önce

Şanlıurfa'da kışa hazırlıklar başladı Oduncular sitesinde kışa hazırlıklar başladıŞANLIURFA - Şanlıurfa'da oduncular sitesinde kış hazırlıkları sürüyor.

Şanlıurfa'da kışa hazırlıklar başladı

Oduncular sitesinde kışa hazırlıklar başladı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da oduncular sitesinde kış hazırlıkları sürüyor. Kış hazırlıklarını sürdüren esnaf, vatandaşın yakacağı odunları makineler yardımı ile hazırladıktan sonra kömürlerle birlikte kamyonetlere yükleyerek evlerine kadar servis ediyor.

Son yıllarda konutlarda doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte odun ve kömürde yaşanan düşüş, odun ve kömür satıcılılarını üzdü. Şanlıurfa oduncular Sitesinde esnaf, oduncular sitesi dışında odun ve kömür satışı yapanların tespit edilerek cezalandırılmasını istedi.

Eyyübiye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi oduncular sitesinde çalışan Esnaf Ali Karabacak, korsan odun ve kömür satışlarının durdurulmasını istedi. Denetimlerin yapılmasını isteyen Karabacak, "Mahallede kamyonun içine terazi koyup kilo şeklinde odun satıyorlar. Bu durumun önüne geçilsin. Herkes kendi işini yapsın istiyoruz. Odun satışı yapmak isteyenler varsa da gelip sitede satsın" dedi.

Şanlıurfa'da kışa hazırlıklar başladı

Şanlıurfa, Genel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 09:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tartıştığı eski sevgilisini ve arkadaşını öldüren zanlının söylediği kan dondurucu ifadeler ortaya çıktı
Tuzla'da "köpüklü su" tedirginlik yarattı, numune alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST daveti: Tüm vatandaşlarımızı bekliyorum Olası Suriye operasyonu için doktorlara Suriye sınırında görev

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 11:02:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da kışa hazırlıklar başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]