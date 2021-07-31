Şanlıurfa'da kısa kısa - Son Dakika

Şanlıurfa Valiliğince kent genelinde okuma-yazma kurslarının sayısı arttırılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Abdullah Erin'in talimatıyla tüm ilçelerde devam eden 28 merkezdeki 1. ve 2. kademeden oluşan 188 kursa ilave olarak 226 merkezde daha okuma yazma kursları açılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erin, Şanlıurfa'nın okuma yazma bilmeyen vatandaşlar konusunda bir sıkıntısının olduğunu belirterek daha önceden devam eden okuma yazma kurslarına ilave kurslar açarak, 2022 yılı sonuna kadar okuryazar olmayan nüfus sayısını asgariye çekmek için çalışma başlattıklarını söyledi.

Kentte okuma-yazma bilmeyenlerin sayısın çok yüksek olduğunu ifade Vali Erin, "Bunun için yıl sonuna kadar, tüm Kaymakamlıklarımız, Halk Eğitim Merkezlerimiz ve üniversitemiz ile birlikte bu oranı 2021 yılı sonuna kadar yüzde 50, 2022 yılında da minimum noktaya çekmeyi hedefliyoruz." dedi.

Kampanyanın hayırlara vesile olmasını dileyen Vali Erin, okuma yazma bilmeyen tüm vatandaşların mutlaka kurslara katılmaya davet etti.

-Haliliye Belediyesinin çalışmaları

Haliliye Belediyesince bazı mahallerde üst yapı çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şair Nabi Mahallesi'nde devam eden kilitli beton parke çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Mahalle Muhtarı Hüseyin Çiçek'in de eşlik ettiği incelemede Başkan Canpolat, DEDAŞ tarafından elektrik hatlarının yer altına alındığı sokaktaki üst yapı çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.

Mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Canpolat, "DEDAŞ işlemlerini bitirmiş olduğu sokaklara Haliliye Belediyesi olarak iki ekip olarak buraya girdik. Şair Nabi Mahallemizdeki bozulan yollarımızı, bozulan kaldırımlarımızı ekiplerimiz bir an önce düzeltip vatandaşlarımızın tekrar hizmetine sunacaklar. Sonuçta elektrikle ilgili olan kısımda mahallemiz için çok çok önemli o nedenle bu yatırımı bizde istedik ve sonrasında bozulan yollarımız ve kaldırımlarımızı bir an önce düzeltip vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.