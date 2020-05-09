Şanlıurfa?da kısıtlama sessizliği - Son Dakika

Şanlıurfa?da kısıtlama sessizliği
6 saat önce
ŞANLIURFA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.
ŞANLIURFA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı. İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında getirdiği 2 gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı illerden biri olan Şanlıurfa güne sessiz uyandı. Kent genelindeki cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Havanın da yağışlı olması nedeniyle yasaktan muaf tutulan kişiler ile görevliler dışında kimse dışarı çıkmadı. Kentin simgesi tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi de sakin günlerinden birini yaşadı.
Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 03:43 Kaynak: DHA
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