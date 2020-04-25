Şanlıurfa'da kısıtlamalara uymayan 909 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

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Şanlıurfa'da kısıtlamalara uymayan 909 kişiye para cezası kesildi
6 saat önce
Şanlıurfa'da kısıtlamalara uymayan 909 kişiye para cezası kesildi Şanlıurfa'da korona virüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket eden 909 kişiye 2 milyon 489 bin 398 lira para cezası kesildi.
Şanlıurfa'da kısıtlamalara uymayan 909 kişiye para cezası kesildi
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da korona virüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket eden 909 kişiye 2 milyon 489 bin 398 lira para cezası kesildi.
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, güvenlik güçlerince kent genelinde denetimler yapıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, yasaklara uymadığı tespit edilen 909 kişiye 2 milyon 489 bin 398 lira ceza uygulandı.
Güvenlik güçlerince kent genelinde başlatılan denetimler sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 02:41 Kaynak: İHA
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