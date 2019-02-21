Şanlıurfa'da Kız Çocuğuna Cinsel İstismar İddiası
17 dakika önce
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.
Şanlıurfa
'nın Ceylanpınar
ilçesinde kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.
İddiaya göre, ilçenin ismi açıklanmayan mahallesinde cinsel istismara maruz kaldığını öne süren 14 yaşındaki kız öğrenci E.A yaşadıklarını bir yakınına anlattı.
Durumun emniyete bildirilmesi üzerine, Ceylanpınar Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla ve E.A'nın ifadesi doğrultusunda aralarında esnafın da bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Polis
ekipleri, 6 kişiyi gözaltına aldı, bir kişi ise ikametinde bulunamadı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.İ, F.Ç, F.Ö, M.Y. ve İ.E. çıkarıldığı mahkemece, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:43 Kaynak: AA
Ortaokul Öğrencisi 3 Kız, Yolda Sıkıştırdıkları Kız Öğrenciyi Darp Etti! Görüntüler Büyük Tepki Topladı
Afrin'de Bombalı Araçla Saldırı Düzenlendi! Ölü ve Yaralılar Var
4 Farklı Cinayetten Aranan Arap Emrah Lakaplı Suç Örgütü Lideri Tutuklandı
Meteoroloji Tüm Yurdu Uyardı! Kar ve Yağmur Geliyor