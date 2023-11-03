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Şanlıurfa'da Kız Çocuğuna Cinsel İstismar İddiasıyla Görevden Alınan Muhtar - Son Dakika

Şanlıurfa'da Kız Çocuğuna Cinsel İstismar İddiasıyla Görevden Alınan Muhtar

Son Güncelleme: 03.11.2023 14:09

Şanlıurfa'da 2 yıl boyunca Z.K. isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen mahalle muhtarı Nihat Y., görevinden alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın şikayeti sonrası Nihat Y., muhtarlık görevinden alındı.

ŞANLIURFA'da 2 yıl boyunca Z.K. (14) isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen mahalle muhtarı Nihat Y. (69), görevinden alındı.

Direkli Mahallesi'nde oturan ve maddi durumu iyi olmadığı için ortaokuldan ayrılan Z.K., 23 Ekim'de polise giderek annesini tanıdığı kırsal Mağaracık muhtarı Nihat Y.'nin kendisine 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğunu söyleyip, şikayetçi oldu. Şikayet sonrası 'köy ağası' olarak da bilinen muhtar Nihat Y. gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde, hakkındaki iddiaları reddeden ve son 5 yıldır tekerlekli sandalye kullandığını söyleyen Nihat Y., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Z.K. devlet korumasına alınırken, salıverilen Nihat Y. ise sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Nihat Y.'nin bulunduğu odanın kapısında 24 saat polisin nöbet tuttuğu öğrenildi.

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın şikayeti sonrası Nihat Y., muhtarlık görevinden alındı.

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Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da Kız Çocuğuna Cinsel İstismar İddiasıyla Görevden Alınan Muhtar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Kız Çocuğuna Cinsel İstismar İddiasıyla Görevden Alınan Muhtar - Son Dakika
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