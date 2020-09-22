Şanlıurfa'da kız kaçırma iddiası - Son Dakika

Şanlıurfa'da kız kaçırdıkları iddiasıyla iki grup arasında çıkan gerginliğe polis ekipleri müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, ablalarıyla alışverişe çıkan F.G, yakınlarının yanından ayrılarak erkek arkadaşının arabasına binerek bölgeden uzaklaştı. Kız kardeşinin kaçırıldığını düşünen ablalarının yardım talebi üzerine bölgedeki Suriye uyruklu kişiler araçlarıyla takibe aldıkları kişiyi otomobiline çarparak durdurdu.

Bölgeye gelen polis ekipleri olaya müdahale ederken taraflar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.