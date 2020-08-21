Şanlıurfa'da kız yurdunda hırsızlığa 2 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa'da kız yurdunda hırsızlığa 2 tutuklama

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yapımı devam eden kız yurdunda hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa'da kız yurdunda hırsızlığa 2 tutuklama, System.String[]

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yapımı devam eden kız yurdunda hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre hırsızlık, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. Henüz yapımı devam eden kız yurdunda hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine Ceylanpınar Asayiş Büro ekipleri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, hırsızlar çaldıkları kalorifer peteği, kamera ve kamera kayıt cihazlarını satmaya çalışırken polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.E.Ö. ile H.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Ceylanpınar, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 00:47

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da kız yurdunda hırsızlığa 2 tutuklama - Son Dakika
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