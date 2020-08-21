Şanlıurfa'da kız yurdunda hırsızlığa 2 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yapımı devam eden kız yurdunda hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre hırsızlık, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. Henüz yapımı devam eden kız yurdunda hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine Ceylanpınar Asayiş Büro ekipleri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, hırsızlar çaldıkları kalorifer peteği, kamera ve kamera kayıt cihazlarını satmaya çalışırken polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.E.Ö. ile H.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA