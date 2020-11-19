Şanlıurfa'da "Kızılay Gün Yüzüne Çıkıyor" projesinin tanıtımı yapıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da yıkım çalışmalarının başlatıldığı alanda yapılacak meydan için tanıtım toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir otelde düzenlenen "Kızılay Gün Yüzüne Çıkıyor" projesinin tanıtım toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün yanı sıra AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, Esnaf Sanatkarlar ve Odalar Birliği Başkanı Mehmet Şefik Bakay katıldı.

Beyazgül, toplantıda başlatılan projenin kente yeni bir vizyon katacağını belirtti.

Kent merkezindeki sıkışıklığı halkın talebi doğrultusunda gidermeye çalıştıklarını kaydeden Beyazgül, "Kızılay meydanını yıkım çalışmalarında kolaylık sağlayan esnafımıza teşekkür ediyoruz. Kızılay ile yaptığımız çalışmalar neticesinde burada bulunan hizmet binasını kamulaştırarak meydan düzenlemesi için yıkım çalışmasını başlattık. Allah'ın izni ile yıkım çalışmaları ilerleyen günlerde tamamlanacak. Buradan bir konuyu da tartışmaya açmak istiyorum bu meydanın isminin 'Kızılay Meydanı' olarak mı kalması gerek yoksa 'Sarayönü Meydanı' olarak mı kalsın bu konuyu tartışmaya açıyorum. Meydanın büyüklüğü 3 bin 613 metrekare 70 kadar bağımsız bölüm vardı. Tahliyesi tamamlandı. Tahliyesi için oradaki kiracılara süre verildi ve o süre bitti. Ben kiracı kardeşlerimize de çok teşekkür ediyorum hiçbir güçlük çıkarmadan tahliyeyi gerçekleştirdiler. Bu Şanlıurfa'ya yapılan bir iyiliktir." ifadelerini kullandı.