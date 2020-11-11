Şanlıurfa'da Kızılay Meydanı gün yüzüne çıkarılıyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da yeşil alanları artırmak ve kente yeni meydanlar kazandırmak amacıyla şehrin merkezinde yer alan Kızılay Meydanı'nda eskiyen yapıların yıkım çalışmalarına başlandı.

Şanlıurfa kent merkezindeki sıkışıklığı gidermek için acil eylem planları geliştirerek, görüntü kirliliği oluşturan riskli yapılar ile ilgili çalışma başlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilk olarak Atatük Bulvarı'nda eski Şanmed binasının yıkımını sağlayarak bölgeye meydan kazandırmıştı. Ardından şehre yeni bir vizyon kazandırmak için girişimlerde bulunan Beyazgül, Şanlıurfa'nın kalbi konumunda bulunan Kızılay meydanı çevresindeki eski yapıların yıkımı için start verdi. Kentin kangrenleşmiş sorunlarına neşter vurmak için başlatılan yıkım çalışmalarının ardından bölgede yeni bir meydan düzenlemesi sağlanacak.

Eskiyen ve görüntü kirliliği oluşturan yapıların yıkılması ile birlikte kent estetiğine katkıda bulunulacağını belirten Beyazgül, Şanlıurfa'ya yakışan yeni meydanlar inşa edeceklerinin altını çizdi. Yapılan açıklamanın ardından yıkım çalışmaları başladı. İş makineleri ile başlayan yıkım çalışmaları drone ile havadan görüntülendi. - ŞANLIURFA