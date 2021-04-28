Şanlıurfa'da Kızılay Meydanı Projesi kapsamındaki çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Kızılay Meydanı Projesi kapsamında Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) eski binasında yıkım işlemleri başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte yeni meydanlar, yeşil alanlar kazandırmak için şehir merkezinde hasarlı olan ve tarihi dokuyu bozan betonarme yapıların yıkım çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Kızılay Meydan Projesi'nin bir diğer aşaması olan Köprübaşı'ndaki ŞUTSO eski binasına ilk kepçe vuruldu.

ŞUTSO binasının yıkım programına Vali Vekili Mustafa Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ŞUTSO Başkanı İbrahim Halil Peltek ve Kent Konseyi Başkanı Adil Saraç katıldı.