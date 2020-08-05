Şanlıurfa'da kızıldan altın sarısına dönen ay hayran bıraktı - Son Dakika

Şanlıurfa'da kızıldan altın sarısına dönen ay hayran bıraktı
Şanlıurfa semalarında renk değiştiren ay görenleri kendine hayran bıraktı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kızıl renkte doğan ayın altın sarısına dönüşmesi görenleri kendisine hayran bıraktı.
Şanlıurfa semalarında dün gece doğan ay, iki farklı renge büründü. Kızıl renkte doğan ay, kısa süre sonra altın sarısına dönüştü. Ayın renk değiştirmesi izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Ayın tarihi şehrin üstünde renk değiştirdiği o anlar kameralara yansıdı.