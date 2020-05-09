Şanlıurfa'da Kızılkoyun Nekropolünde ilahi konser - Son Dakika

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Şanlıurfa'da Kızılkoyun Nekropolünde ilahi konser
6 saat önce
Şanlıurfa'da Kızılkoyun Nekropolünde ilahi konserŞANLIURFA'da, 2 bin yıllık Roma dönemine ait tarihi kaya mezarlarının bulunduğu Kızılkoyun Nekropolünde 'Urfa Ahengi Topluluğu' tarafından sosyal medya üzerinden ilahi konser düzenlendi.
Şanlıurfa'da Kızılkoyun Nekropolünde ilahi konser
ŞANLIURFA'da, 2 bin yıllık Roma dönemine ait tarihi kaya mezarlarının bulunduğu Kızılkoyun Nekropolünde 'Urfa Ahengi Topluluğu' tarafından sosyal medya üzerinden ilahi konser düzenlendi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince, 'Kızılkoyun Projesi' kapsamında, Haleplibahçe ile Tılfındır mahallelerinde 2'nci ve 3'üncü derece sit alanı olan, 40 dönümde ortaya çıkan mağaraların turizme kazandırılması için 389 ev ile yapının kamulaştırılarak, yıkımı yapıldı. Proje kapsamında yapılan kazılarda Roma dönemine ait 71 kaya mezarı bulundu. Şehrin en önemli tarihi ve turistik merkezleri arasında yer alan Balıklıgöl yakınlarındaki Kızılkoyun Nekropolü, yapılan çalışmaların ardından ışıklarla da aydınlatıldı. Tarihi şehrin gecelerine ayrı bir güzellik katan Kızılkoyun Nekropolünde koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlar için ilahi müzik etkinliği düzenlendi. Urfa Ahengi Topluluğu tarafından sosyal medya üzerinden yayımlanan konseri vatandaşlar yoğun ilgiyle izledi.
Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 10:59 Kaynak: DHA
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