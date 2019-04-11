Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Koca Dehşeti...tartıştığı Karısını Öldürdü

Şanlıurfa'da Koca Dehşeti...tartıştığı Karısını Öldürdü

1 saat önce

Şanlıurfa'da koca dehşeti.

Şanlıurfa'da koca dehşeti...Tartıştığı karısını öldürdü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde cinnet getiren koca, tartıştığı karısını silahla vurarak öldürdü.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan çift arasında akşam saatlerinde tartışma yaşandı. Cinnet getiren M Y., elindeki silahla karısı Özge Y.'yi kurşun yağmuruna tuttu. Özge Y. olay yerinde yaşamını yitirirken, M.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Savcılık incelemesinin ardından Özge Y.'nin cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:42 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Mahallesi, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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