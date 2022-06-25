Şanlıurfa'da "Kokunun İzinde Mezopotamya Sergisi" düzenlendi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da "Kokunun İzinde Mezopotamya Sergisi" düzenlendi

25.06.2022 19:30
Şanlıurfa'da "Kokunun İzinde Mezopotamya Sergisi" düzenlendi

Şanlıurfa'da 25 Haziran Dünya Güzel Koku Günü kapsamında "Kokunun İzinde Mezopotamya" sergisi açıldı.

Şanlıurfa'da 25 Haziran Dünya Güzel Koku Günü kapsamında "Kokunun İzinde Mezopotamya" sergisi açıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Koku Kültür ve Turizm Derneği ile Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte, bölgede kazılarda bulunan seramik, cam ve kilden yapılmış koku kapları ile çeşitli kokular sergilendi.

Vali Salih Ayhan, serginin açılışında, bugün çok farklı bir organizasyonun açılışına katılmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Koku sergisinin bu toprakların özüne uygun olduğunu ifade eden Ayhan, şunları aktardı:

"Koku sergisinin kültür ve medeniyetin başkenti Şanlıurfa'da olması çok anlamlı. Ayrıca dinimizde de kokunun çok önemi vardır. Peygamber Efendimizin en sevdiği koku, miski amber kokularıdır. Ayrıca hadisi şerifte belirttiği gibi 'Dünyada iki şey bana güzel geldi; bunların bir tanesi de güzel kokudur.' der. Koku insanımızda, fıtratında ve imanında güzel olan duygulardır. Sergiyle koku bilgisinin ve kültürün somutlaştırılması anlamlı olmuş. Şanlıurfa'nın endemik bitkileriyle coğrafyası ve tarihin sıfır noktası olması hasebiyle serginin burada düzenlenmesi çok değerli olmuş. Yani her yönüyle farklı bir sergi."

"Kokuların nasıl çıktığını anlamak için bu merkeze gelmek gerekiyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de 12 bin yıllık tarihi olan Şanlıurfa'nın her bir incelemenin merkezi ve kaynağı konumunda olduğunu belirtti.

Beyazgül, "Burası insanlığın ilk çıkış yeri, bu nedenle de kokuların nasıl çıktığı ve dünyaya nasıl yayıldığını anlamak için bu merkeze gelmek gerekiyor. Arkadaşlarımız bu çalışmaları yapmışlar, kendilerini tebrik ediyorum. Sergide emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Koku Kültürü ve Turizm Derneği Başkanı, koku ve aromaterapi uzmanı Bihter Türkan Ergül de sergi hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

Konuşmaların ardından ziyaretçiler, tarihi koku kaplarını incelerken, kokuları da deneme fırsatı buldu.

Serginin açılışına AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve davetliler katıldı.

Serginin ardından Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal, Doç. Dr. Cenker Atilla ve Bihter Türkan Ergül, düzenlenen seminerde katılımcıları bilgilendirdi.

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Kaynak: AA

Mezopotamya, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 'Kokunun İzinde Mezopotamya Sergisi' düzenlendi - Son Dakika

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