Şanlıurfa'da, kombi hırsızlığına 2 tutuklama

ŞANLIURFA'da 6 evden kombi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri, kentte hafta sonu kısıtlamasında yaşanan 6 evden kombi hırsızlığı olaylaları ile çalışma başlattı. Güvenlik kamaresı kayıtlarını inceleyen ekipler, 5 kişiyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen kombiler ise sahiplerine teslim edildi.