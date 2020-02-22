Şanlıurfa'da komşular arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da komşular arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da komşular arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı

7 saat önce

Şanlıurfa'da komşular arasında yaşanan bıçaklı kavgada 4 yaralandı.

Şanlıurfa'da komşular arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'da komşular arasında yaşanan bıçaklı kavgada 4 yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, merkez Haliliye ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. İki komşu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen ve bıçaklı kavgaya dönüşen olayda 4 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Karşıyaka, Haliliye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:55 Kaynak: İHA
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