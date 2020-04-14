Şanlıurfa'da komşular arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da, iki komşu arasında, inşaatı süren bir evin "pencere yönü" nedeniyle çıktığı iddia edilen taşlı, sopalı kavgada 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Haliliye ilçesi kırsalında bulunan Kavakbaşı Mahallesi'nde inşaatı devam eden bir evin penceresinin yönü nedeniyle iki komşu arasında sözlü tartışma çıktı.

Mahalledeki diğer bireylerin de karışmasıyla tartışma, taşlı, sopalı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine mahalleye giden jandarma ekiplerinin havaya ateş açmasıyla kavga sona erdi.

Kavgada yaralanan 10 kişi kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.