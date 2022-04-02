Şanlıurfa'da komşular arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı.
Dikili Mahallesi'nde komşular arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Polis ekiplerinin müdahale ettiği kavgada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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