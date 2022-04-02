Şanlıurfa'da komşular arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da komşular arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı

02.04.2022 22:11
Şanlıurfa'da komşular arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı.

Dikili Mahallesi'nde komşular arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Polis ekiplerinin müdahale ettiği kavgada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'da komşular arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı

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Şanlıurfa, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da komşular arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da komşular arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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