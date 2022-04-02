Şanlıurfa'da komşular arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı.

Dikili Mahallesi'nde komşular arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Polis ekiplerinin müdahale ettiği kavgada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.