Şanlıurfa'da komşular arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 8 kişi yaralandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde komşular arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.
Konuklu Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan komşular arasında başlayan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan ve aralarında kadınların da bulunduğu 8 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri olayların büyümemesi için bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA
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