Şanlıurfa'da komşular arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da komşular arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 8 kişi yaralandı

11.04.2022 22:26
Şanlıurfa'da komşular arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 8 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde komşular arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde komşular arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.

Konuklu Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan komşular arasında başlayan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan ve aralarında kadınların da bulunduğu 8 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri olayların büyümemesi için bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Şanlıurfa'da komşular arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 8 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da komşular arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 8 kişi yaralandı

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Konuklu Mahallesi, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da komşular arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 8 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da komşular arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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