Şanlıurfa'da komşular arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da komşular arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı

10.05.2022 10:17
Şanlıurfa'da komşular arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da komşular arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da komşular arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Eyyübiye ilçesindeki Eyyüp Peygamber Caddesi'nde aralarında husumet bulunan komşular arasında başlayan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan ve aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri olayların büyümemesi için bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

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Peygamber, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da komşular arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da komşular arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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