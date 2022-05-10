Şanlıurfa'da komşular arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da komşular arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.
Eyyübiye ilçesindeki Eyyüp Peygamber Caddesi'nde aralarında husumet bulunan komşular arasında başlayan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan ve aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri olayların büyümemesi için bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA
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