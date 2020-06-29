Şanlıurfa'da komşular arasında duvar örme kavgası: 13 yaralı - Son Dakika

Polis ekipleri mahalle ve hastane civarında yoğun güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Altınova Mahallesi 'nde komşu iki aile arasında istinat duvarının örülmesi sırasında tartışma çıktı.

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