Şanlıurfa'da komşular arasında sopalı-bıçaklı kavga: 7 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde komşu iki aile arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Suruç ilçesi Dikili Mahallesi'nde komşu iki aile arasında kavga çıktı. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada Bozan S., Mehmet K., Zahide K., Reşat K., Salih K., Hasan K. ve İbrahim K. yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Suruç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan Bozan S., durumu ağır olduğu için Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri, bölgede önlem alarak, kavgaya karışanları belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA