Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da komşuların alacak kavgası 5 yaralı, 4 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Şanlıurfa'da komşuların alacak kavgası 5 yaralı, 4 gözaltı

22 dakika önce

Şanlıurfa'da komşuların alacak kavgası 5 yaralı, 4 gözaltıŞANLIURFA'da alacak meselesi yüzünden husumetli olan komşu iki aile arasında çıkan bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına aldı.

Şanlıurfa'da komşuların alacak kavgası 5 yaralı, 4 gözaltı
ŞANLIURFA'da alacak meselesi yüzünden husumetli olan komşu iki aile arasında çıkan bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına aldı.
Olay, öğleden sonra Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında alacak meselesinden husumet bulunduğu öne sürülen komşu Alan ve Özmen ailelerinin fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışma, diğer aile üyelerinin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, Mehmet Burhan Özmen (23), Ömer Faruk Özmen (32), Mahmur Özmen (55), İbrahim Özmen (29) ve Murat Alan (37) yaralandı.
Yaralılar, mahalle sakinlerinin çağırdığı ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kavgaya karıştığı tespit edilen 4 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 06:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Demirtaş, HÜDAPAR'a taziye mesajı gönderdi
Pazarın gözdesi olan 1,5 tonluk boğa alıcı bulamadı Canan Kaftancıoğlu, Bahaddin Yetkin'in İBB'ye atanmasını değerlendirdi: Ufak bir yol kazası oldu Marmara Adası'nda orman yangını! Yangın yerleşim yerine ulaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.8.2019 18:27:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da komşuların alacak kavgası 5 yaralı, 4 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]