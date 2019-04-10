Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Kontrolden Çıkan Kamyon Caddeyi Savaş Alanına Çevirdi

Şanlıurfa'da Kontrolden Çıkan Kamyon Caddeyi Savaş Alanına Çevirdi

52 dakika önce

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan bulgur yüklü kamyon önüne aldığı araçlarla ortalığı savaş alanına çevirdi.

Şanlıurfa'da Kontrolden Çıkan Kamyon Caddeyi Savaş Alanına Çevirdi, System.String[]
Şanlıurfa'da kontrolden çıkan bulgur yüklü kamyon önüne aldığı araçlarla ortalığı savaş alanına çevirdi. Kazada yaralılar olduğu bildirilirken, sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:20 Kaynak: İHA
Şanlıurfa, 3. Sayfa
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