Şanlıurfa'da Kontrolden Çıkan Kamyon Caddeyi Savaş Alanına Çevirdi
52 dakika önce
Şanlıurfa'da kontrolden çıkan bulgur yüklü kamyon önüne aldığı araçlarla ortalığı savaş alanına çevirdi.
Şanlıurfa'da kontrolden çıkan bulgur yüklü kamyon önüne aldığı araçlarla ortalığı savaş alanına çevirdi. Kazada yaralılar olduğu bildirilirken, sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:20 Kaynak: İHA
Park Halindeki Aracın Lastiklerini Çaldılar
Cani Koca, Kayınpederinin Evini Bastı, Karşısına Çıkanı Vurdu: 2 Ölü, 1 Yaralı
TUSAŞ'tan Türkiye'de Uçak ve Helikopter Üretimi İçin Dev Tesis
Bakan Pakdemirli: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 2 TL Olarak Belirlenmiştir