Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1 yaralı

12.07.2022 18:22
Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı kırsal Güzelyurt Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Hasan K.'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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