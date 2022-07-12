Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı kırsal Güzelyurt Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Hasan K.'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesi 'ne kaldırdı.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

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